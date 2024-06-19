Тренер «Бостона» Маззулла рассказал, какую роль сыграл Хосеп Гвардиола в финале НБА

Главный тренер известного американского баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал, что при подготовке к играм с «Даллас Маверикс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ему помогал знаменитый футбольный тренер Хосеп Гвардиола.

«У «Даллас Маверикс» одна из наиболее умных защит в лиге. Нам пришлось подойти к построению нападения творчески. Хосеп помогал мне в расстановке игроков», — приводит слова Маззуллы портал Daily Mail.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал Тейтум, набравший 31 очко.