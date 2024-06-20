Эксперт: «Бостон» способен выиграть несколько чемпионатов в ближайшие несколько лет

Бывший игрок «Чикаго Буллз», а ныне эксперт Джей Уильямс высказался о конкуренции между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» и «Бостон» не похожи друг на друга. На данный момент «Бостон» способен выиграть несколько чемпионатов в ближайшие несколько лет благодаря своему молодому составу. С другой стороны мы имеем «Лос-Анджелес Лейкерс», где руководство пытается наладить отношения с новым главным тренером Джей Джей Редиком. Мы желаем им всего наилучшего вместе с Леброном Джеймсом, но я думаю, что у «Бостона» есть преимущество из-за стабильности в штаб-квартире и на площадке с игроками высшего уровня. Между этими двумя франшизами есть большая разница», — сказал Уильямс в эфире телеканала ESPN.