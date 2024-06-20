Кирилл Темиров продлил контракт с клубом «Локомотив-Кубань»

Лёгкий форвад Кирилл Темиров продлил контракт с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Согласно официальному пресс-релизу, Кирилл Темиров заключил с клубом пятилетний контракт.

Напомним, в минувшем сезоне 22-летний россиянин принял участие в 42 встречах. В среднем за игру Темиров набирал 2,3 очка, делал 1,1 подбора, 0,4 передачи, а также 0,5 перехвата. Сезон-2023/24 стал для Кирилла дебютным. Он является выпускником академии «Локо».

Кирилл является чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ за сезон- 2022/23, а также серебряным призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ сезона-2023.

Ранее стало известно, что защитник «Локомотив-Кубани» Александр Щербенёв переходит в петербургский клуб «Зенит».