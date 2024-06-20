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Экс-защитник «Локо» Александр Щербенёв высказался о переходе в «Зенит»

Экс-защитник «Локо» Александр Щербенёв высказался о переходе в «Зенит»
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Экс-защитник краснодарской команды «Локомотив-Кубань» Александр Щербенёв прокомментировал переход в петербургский клуб «Зенит».

«В первую очередь хочу поблагодарить президента ПБК «Локомотив-Кубань» Андрея Ведищева за доверие и возможность защищать цвета родного клуба на протяжении всех этих сезонов. Спасибо тренерскому и медицинскому штабу за их профессионализм и ежедневную помощь в моём становлении как профессионального игрока и как личности. И, конечно, отдельное спасибо нашим болельщикам, нашему шестому игроку, которые всегда поддерживали и дарили свою любовь. Для меня Краснодар и «Локомотив-Кубань» были и остаются родным городом и клубом, поэтому я не прощаюсь, а говорю «до свидания!» — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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