Французский баскетболист Виктор Вембаньяма посетил показ Louis Vuitton

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Известный французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, чей рост составляет 224 см, посетил показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже.

Отметим, что 20-летний игрок «Сан-Антонио Спёрс» был единогласно признан лучшим новичком года Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), став шестым игроком в истории, которому это удалось. По итогам голосования Вембаньяма набрал 495 очков.

В минувшем регулярном сезоне НБА Вембаньяма провёл 71 матч, набирая в среднем 21,4 очка, делая 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5.

В регулярном чемпионате «Сан-Антонио Спёрс» финишировал на 14-м месте в Западной конференции (22 победы при 60 поражениях) и не пробились в постсезон.