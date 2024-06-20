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«Есть кандидаты получше». Дюрант — о непопадании Кейтлин Кларк в олимпийскую сборную США

«Есть кандидаты получше». Дюрант — о непопадании Кейтлин Кларк в олимпийскую сборную США
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал непопадание популярной баскетболистки Кейтлин Кларк, выступающей в женской НБА (WNBA) за «Индиану Фивер», в олимпийскую сборную США.

«Я по-прежнему считаю, что в нашем мире необходимо предпринять определённые действия, чтобы считаться атлетом олимпийского уровня. В будущем Кейтлин определённо будет в одной из этих сборных, но на данный момент, как мне кажется, есть кандидаты получше», — приводит слова Дюранта газета The Wall Street Journal.

Напомним, Кейтлин Кларк не попала в ростер национальной команды на Олимпийские игры в Париже 2024 года. Кларк является рекордсменкой по результативности в студенческой лиге NCAA. Также девушка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

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