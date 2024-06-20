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Джо Маззулла рассказал, зачем смотрел «Тёмного рыцаря» с Джейсоном Тейтумом

Джо Маззулла рассказал, зачем смотрел «Тёмного рыцаря» с Джейсоном Тейтумом
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Главный тренер известного американского баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал, что смотрел фильм «Тёмный рыцарь» с Джейсоном Тейтумом, чтобы научиться справляться с ожиданиями и давлением.

«Мы смотрим сцену, где Бэтмен заходит в комнату для допросов вместе с Джокером… Бэтмен спрашивает: «Почему ты хочешь меня убить?» И Джокер начинает смеяться над ним: «Я не хочу тебя убивать, ты нужен мне. Ты дополняешь меня»…

Это был самый крутой момент, когда понятно, что добро и зло должны сосуществовать. Различия должны уживаться, чтобы дополнять друг друга», — сказал Маззулла в выпуске подкаста Pardon My Take.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал Тейтум, набравший 31 очко.

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