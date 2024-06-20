Инсайдер сказал, что Бронни Джеймс не принимает приглашения клубов НБА на тренировки

Известный драфт-аналитик и эксперт по молодым игрокам Джонатан Гивони рассказал, что Бронни Джеймс отказывает клубам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в проведении открытых тренировок в преддверии драфта НБА.

«Представители команд НБА, с которыми мне довелось пообщаться, говорят, что не могут привлечь Бронни Джеймса к тренировкам. Это те клубы, которые будут выбирать игроков в третьем и четвёртом десятке. У «Финикс Санз» запланирована вторая тренировка на этой неделе. Однако, кроме этого, нет больше никаких новостей, что какая-либо другая команда НБА смогла привлечь его на тренировки.

Бытует мнение, что его агент не хочет, чтобы он подписывал двусторонний контракт с клубом. Диапазон, в котором Бронни выберут, составляет от 40-го до 58-го номера. Кажется вероятным, что Бронни будет выбран под 55-м номером. Не думаю, что какая-либо команда НБА захочет рисковать, выбирая его и сталкиваясь с последствиями», — сказал Гивони в эфире телеканала ESPN.