Владельцу «Панатинаикоса» Яннакопулосу запретили на 8 месяцев посещать матчи

Владельцу афинского «Панатинаикоса» Димитрису Яннакопулосу вынесено наказание в виде восьмимесячного запрета на посещение любых матчей греческой лиги и штрафа в размере € 35 тыс. за «действия и заявления, представляющие собой клевету на спорт и имевшие место до, во время или после игры лиги». Как сообщает издание Eurohoops, такое решение принял греческий спортивный суд.

Кроме того, по этой же причине оштрафован и клуб «Панатинаикос» — на € 50 тыс.

Речь идёт о действиях Яннакопулоса в пятом матче финальной серии греческой лиги, в которой «Панатинаикос» обыграл «Олимпиакос» Пирей и завоевал чемпионское звание.

Яннакопулос, который присутствовал на арене, несмотря на то что ранее получил трёхмесячный запрет (который находился на стадии апелляции), неоднократно обращался к судьям во время игры и кричал на них, когда они шли в раздевалку после окончания матча.