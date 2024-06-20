Пол Джордж: в Бронни меня впечатляет его баскетбольный IQ. У него есть большой потенциал

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением насчёт потенциала сына популярного баскетболиста Леброна Джеймса Бронни.

«В Бронни меня больше всего впечатляет его баскетбольный IQ. Он настоящий волшебник на площадке и может делать всё. На мой взгляд, Бронни пока не показал весь свой потенциал, но думаю, что скоро мы это увидим. Сам он хочет быть похожим на Деррика Уайта. И он может им стать.

Лично мне кажется, что он действительно похож на Уайта, а также на Джру Холидэя. Бронни, как и они, старается выкладываться по полной в игре и помогать своей команде побеждать. Я видел записи его матчей за сборную университета. Посмотрев их, могу сказать, что у Бронни есть способность настраивать своих товарищей по команде играть лучше, а также держать под контролем ход встречи. Ему не нужно быть звездой, поскольку у него есть большой потенциал», — приводит слова Пола портал Clutch Points.