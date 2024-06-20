ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж: в Бронни меня впечатляет его баскетбольный IQ. У него есть большой потенциал

Пол Джордж: в Бронни меня впечатляет его баскетбольный IQ. У него есть большой потенциал
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением насчёт потенциала сына популярного баскетболиста Леброна Джеймса Бронни.

«В Бронни меня больше всего впечатляет его баскетбольный IQ. Он настоящий волшебник на площадке и может делать всё. На мой взгляд, Бронни пока не показал весь свой потенциал, но думаю, что скоро мы это увидим. Сам он хочет быть похожим на Деррика Уайта. И он может им стать.

Лично мне кажется, что он действительно похож на Уайта, а также на Джру Холидэя. Бронни, как и они, старается выкладываться по полной в игре и помогать своей команде побеждать. Я видел записи его матчей за сборную университета. Посмотрев их, могу сказать, что у Бронни есть способность настраивать своих товарищей по команде играть лучше, а также держать под контролем ход встречи. Ему не нужно быть звездой, поскольку у него есть большой потенциал», — приводит слова Пола портал Clutch Points.

Материалы по теме
Инсайдер сказал, что Бронни Джеймс не принимает приглашения клубов НБА на тренировки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android