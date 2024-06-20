Джо Маззулла прогулялся по северному Бостону с чемпионским кубком

Главный тренер известного американского баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» Джо Маззулла прогулялся по северной части Бостона с Кубком Ларри О'Брайена.

Джо Маззулла прогулялся по Бостону с чемпионским кубком Фото: x.com/OnlyInBOS

В финальной серии завершившегося сезона НБА «Бостон Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В итоге серию выиграли игроки «Бостона» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88.

Джо Маззулла стал самым молодым тренером в истории Национальной баскетбольной ассоциации с 1969 года, чья команда победила в турнире. В 1969 году это удалось Биллу Расселлу, под чьим руководством победу в НБА одержал также «Бостон» (в финальной серии был повержен «Лос-Анджелес Лейкерс»). Сейчас Маззулле 35 лет.

По окончании сезона главному тренеру «Селтикс» предстоит перенести операцию на колене.