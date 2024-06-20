Марио Хезонья подтвердил, что остаётся в «Реале» Мадрид

29-летний хорватский форвард Марио Хезонья подтвердил, что он продлил контракт со своим нынешним клубом «Реал» Мадрид.

«Реал» Мадрид поверил в меня, когда многие — уже нет. Они заботились обо мне и моей семье с первого дня моего приезда и заставили нас чувствовать себя как дома.

Моим единственным желанием было остаться здесь, поэтому я с радостью сообщаю вам, что продолжу ещё долгое время выступать дома, в моём «Реале» Мадрид!» — написал Хезонья на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее испанское издание Marca сообщало, что Хезонья покинет «Реал» Мадрид и перейдёт в «Барселону», поскольку «Реал» отказался серьёзно повышать ему зарплату.

В минувшем сезоне Евролиги Хезонья принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 14 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал 0,8 передачи. В играх «Финала четырёх» Хезонья продемонстрировал следующие средние статистические показатели: 10 очков, семь подборов и одна результативная передача.