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Агент Бронни Джеймса назвал клубы, заинтересованные в выборе его клиента на драфте НБА

Агент Бронни Джеймса назвал клубы, заинтересованные в выборе его клиента на драфте НБА
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Известный агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол, представляющий интересы Бронни Джеймса, назвал три команды, которые заинтересованы в выборе его клиента на драфте НБА.

«Помимо «Лейкерс», есть и другие команды, которые заинтересованы в Бронни. Например, «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Торонто Рэпторс». Если «Лейкерс» не выберут его, значит, будет другой клуб», — приводит слова Пола портал Fadeaway World.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

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