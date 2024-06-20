Агент Бронни Джеймса назвал клубы, заинтересованные в выборе его клиента на драфте НБА

Известный агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол, представляющий интересы Бронни Джеймса, назвал три команды, которые заинтересованы в выборе его клиента на драфте НБА.

«Помимо «Лейкерс», есть и другие команды, которые заинтересованы в Бронни. Например, «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Торонто Рэпторс». Если «Лейкерс» не выберут его, значит, будет другой клуб», — приводит слова Пола портал Fadeaway World.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.