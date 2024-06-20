Александр Секулич: мы должны принять любое решение Дончича

Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александр Секулич высказался о том, какое трудное решение предстоит сделать Луке Дончичу относительно своего участия в квалификационном турнире к Олимпиаде-2024.

«Мы должны понять и принять любое решение Луки, как и любого другого члена сборной.

Мы не знаем, какое у него сейчас состояние здоровья. Он никогда не говорил, что не будет играть за сборную. Но это зависит от его медицинских показаний», — приводит слова Секулича Eurohoops.

В прошедшем сезоне НБА Дончич провёл в общей сложности 92 игры. В решающих матчах плей-офф разыгрывающий «Даллас Маверикс» играл через боль с травмами.

На данный момент Дончич ещё не решил, будет ли он участвовать в олимпийских отборочных матчах или возьмёт перерыв для реабилитации.