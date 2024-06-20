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Рич Пол обозначил позицию Леброна насчёт потенциальной игры с Бронни в одном клубе

Рич Пол обозначил позицию Леброна насчёт потенциальной игры с Бронни в одном клубе
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Известный агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол, представляющий интересы Леброна Джеймса, заявил, что его клиент однозначно отказался от предложения играть в одном клубе со своим сыном Бронни.

«Леброн не согласен с идеей играть вместе с Бронни. Если он хочет что-то делать, то делает это. Нет никаких гарантий, что если «Лейкерс» задрафтуют Бронни под 55-м номером, то Леброн подпишет новый контракт с клубом. Если бы всё было так, то я бы приложил все усилия, чтобы его взяли под 17-м номером. Нам не нужны рычаги давления.

«Лейкерс» могут задрафтовать Бронни, но не факт, что Леброн подпишет новый контракт. Кроме того, Леброн также не собирается переходить в «Финикс Санз» ради минимального контракта», — приводит слова Пола портал ESPN.

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