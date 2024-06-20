Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» планирует использовать инновационное покрытие площадки ASB GlassFloor на всех своих домашних матчах. Об сообщает издание Eurohoops.

«Зелёные» планируют использовать стеклянный пол на арене OAKA «Альтион» в Афинах с сезона-2024/2025.

Предположительно, общая стоимость работ по переоборудованию площадки составит около € 1 млн.

Покрытие ASB GlassFloor позволяет использовать интерактивные приложения и имеет возможность отслеживать действия игроков, отображая их статистику и показатели в реальном времени прямо на полу площадки.

Покрытие было ранее использовано на чемпионате мира по баскетболу среди женщин до 19 лет, «Финале четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов – 2024, Матче всех звёзд НБА.