Стал известен статус Шея Гилджес-Александра и Джамала Маррея на ОИ-2024

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер и разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей примут участие в Олимпийских играх в Париже в составе национальной команды Канады. Об этом сообщает портал Basket News.

Полный состав сборной согласно предварительной заявке выглядит следующим образом.

Фото: https://www.basketball.ca/

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шей Гилджес-Александер принял участие в 75 играх. В среднем за встречу он проводил на площадке 34 минуты и 2 секунды, а также набирал 30,1 очка, делал 5,5 подбора, 6,2 передачи и 2,0 перехвата.

Джамал Маррей, в свою очередь, выступил за «Денвер» в 59 играх. В среднем за матч Маррей набирал 21,2 очка, делал 4,1 подбора, 6,5 передачи, а также 1,0 перехвата.