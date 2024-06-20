Эдриан Войнаровски: «Лейкерс» осталось только предложить работу Джей Джей Редику

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» сосредоточен на Джей Джей Редике в качестве кандидата на должность главного тренера, но пока формально не предлагали ему работу.

«Лейкерс» пока предлагали работу только Дэну Хёрли. В НБА не обязательно иметь главного тренера перед драфтом. У «Детройта», скорее всего, тоже не будет тренера к этому сроку.

На данный момент «Лейкерс» сосредоточены на Джей Джей Редике. Но они с Хёрли совсем разные кандидаты. Хёрли лучше владеет тренерским мастерством, тогда как Редик лучше знает всю лигу изнутри.

«Лейкерс» нужно обсудить все детали, а затем уже принимать решение. Но пока именно Редик является их главным кандидатом, и им осталось лишь предложить ему работу», – сказал Войнаровски в эфире ESPN.

Ранее сообщалось, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в лице исполнительного вице-президента и генерального менеджера Роба Пелинки и владелицы клуба Джини Басс провело первое официальное собеседование на должность главного тренера с экс-игроком НБА Джей Джей Редиком.