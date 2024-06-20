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Инсайдер рассказал, кто из руководства «Лейкерс» выступил против кандидатуры Редика

Инсайдер рассказал, кто из руководства «Лейкерс» выступил против кандидатуры Редика
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Журналист и инсайдер Энтони Ирвин сказал, кто в руководстве клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» выступил против кандидатуры Джей Джей Редика на пост главного тренера команды и приостановил процесс его найма.

«Мне сказали, что, как минимум один человек из высшего руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» выступил против окончательного утверждения Джей Джей Редика на пост главного тренера команды. Причина, как мне сообщили, в том, что в нём видели главного партнёра Леброна, а в тот момент они всё ещё пытались подписать контракт с Дэном Хёрли.

Именно Линда Рамбис выступила с речью, в которой выражала неуверенность в том, чтобы нанимать на пост главного тренера человека без опыта работы на такой должности. Она была права, когда говорила, что было бы безумием нанимать ведущего подкастов с нулевым опытом работы тренером», — сказал Ирвин в передаче Maggie & Perloff.

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