Единая лига ВТБ представила топ-10 ассистов сезона

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Единая лига ВТБ опубликовала новое видео на своём YouTube-канале, в котором представила подборку из 10 лучших результативных передач минувшего сезона-2023/2024.

Авторы лучших ассистов сезона:

Томас Эртель («Зенит» Санкт-Петербург);

Антон Глазунов («Уралмаш» Екатеринбург);

Владислав Близнюк («Локомотив-Кубань» Краснодар);

Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей» Красноярск);

Андрей Воронцевич (УНИКС Казань);

Джош Перкинс («Уралмаш» Екатеринбург);

Трент Фрейзер («Зенит» Санкт-Петербург).

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Напомним, победителем Единой лиги — 2023/2024 стал ЦСКА. Второе место у УНИКСа. Санкт-петербургский «Зенит» финишировал третьим, «Локомотив-Кубань» — четвёртым.

Ранее главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался об игре своей команды в финале Единой лиги с УНИКСом (4-1).