Единая лига ВТБ представила топ-10 ассистов сезона

Единая лига ВТБ опубликовала новое видео на своём YouTube-канале, в котором представила подборку из 10 лучших результативных передач минувшего сезона-2023/2024.
Авторы лучших ассистов сезона:
Томас Эртель («Зенит» Санкт-Петербург);
Антон Глазунов («Уралмаш» Екатеринбург);
Владислав Близнюк («Локомотив-Кубань» Краснодар);
Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей» Красноярск);
Андрей Воронцевич (УНИКС Казань);
Джош Перкинс («Уралмаш» Екатеринбург);
Трент Фрейзер («Зенит» Санкт-Петербург).
Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
Напомним, победителем Единой лиги — 2023/2024 стал ЦСКА. Второе место у УНИКСа. Санкт-петербургский «Зенит» финишировал третьим, «Локомотив-Кубань» — четвёртым.
Ранее главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался об игре своей команды в финале Единой лиги с УНИКСом (4-1).