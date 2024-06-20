Юрий Умрихин вернулся в ЦСКА

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Атакующий защитник Юрий Умрихин, 11 июня покинувший «Самару» по истечении срока контракта, продолжит карьеру в столичном ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-синих.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 24-летний баскетболист провел 39 матчей за «Самару» (19 раз выходил в стартовой пятёрке), в среднем за игру набирая 3,5 очка при 43,8% трёхочковых, проводя на паркете 10,8 минуты.

Умрихин — воспитанник ЦСКА. Он является двукратным чемпионом Молодёжной лиги ВТБ (2017, 2018) в составе ЦСКА-2 и «ЦСКА-Юниор», а также победителем ДЮБЛ (2017) в составе ЦСКА-ДЮБЛ.

Новый контракт баскетболиста с армейцами действует до окончания сезона-2024/2025.

Напомним, в завершившемся сезоне ЦСКА вернул себе титул чемпиона Единой лиги ВТБ, в финальной серии одержав победу над казанским УНИКСом (4-1).

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: