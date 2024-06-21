Энтони: Коби Брайант терпеть не мог Джей Джей Редика

Экс-баскетболист НБА Кармело Энтони вспомнил историю, случившуюся на тренировке сборной США во время отбора на Олимпиаду 2008 года с участием легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта и нового главного тренера озёрников» Джей Джей Редика. Американцев тогда возглавлял Майка Кшишевски, под руководством которого Редик занимался в университете Дьюк.

«Я помню, Коби терпеть не мог Джей Джей Редика. Может, другие видели эту историю по-другому, но я её видел именно так. Мораль в том, что Коби на тренировках устал от того, что тренер продолжал хвалебно говорить о Джей Джей Редике. Коби воспринял это как очень личное», — сказал Энтони на канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero в YouTube.

По словам Кармело, Брайан превратил тренировки Редика в настоящий кошмар: «Я такой: «Чувак, что ты делаешь с пареньком?» И он такой: «К чёрту его!»

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