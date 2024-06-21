В «Далласе» оценили вероятность отъезда Дончича в сборную Словении на квалификацию ОИ-2024

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон высоко оценил веротность того, что лидер команды Лука Дончич сможет помочь сборной Словении в квалификационном турнире к Олимпиаде-2024.

«Игра за сборную – одна из его главных радостей. Пока он может ходить, я думаю, он будет играть за них», — приводит слова Харрисона обозреватель ESPN Тим Макмахон в социальных сетях.

В прошедшем сезоне НБА Дончич провёл в общей сложности 92 игры. В решающих матчах плей-офф 25-летний словенец играл через боль с травмами. На данный момент Дончич ещё не решил, будет ли он участвовать в олимпийских отборочных матчах, которые стартуют 2 июля, или возьмёт перерыв для реабилитации.

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