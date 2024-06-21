«Они не отдали ни одного драфт-пика». Уиндхорст восхитился ходом «Оклахомы» с Карузо

Авторитетный спортивный обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст считает обмен Джоша Гидди в «Чикаго Буллз» на Алекса Карузо сильным ходом «Оклахома-Сити Тандер».

«Это был потрясающий ход. «Оклахома» обменяла Джоша Гидди. Он несколько раз оказывался на скамейке запасных в этом плей-офф, и «Тандер» не хотели продлевать его со значительным повышением.

Они достали Алекса Карузо из «Чикаго» и не отдали ни одного драфт-пика. Это прямой обмен. У «Оклахомы» 30 драфт-пиков на следующие семь лет. И они не отдали «Чикаго» ни одного. Это игрок уровня сборной защитников НБА, который станет дополнением к составу, уже наполненному отличными защитниками периметра, без ослабления капитала на драфте. Им удалось даже не уменьшить своё свободное место под потолком зарплат. У «Тандер» было $ 30 млн свободного места, и оно до сих пор в их распоряжении.

Огромный апгрейд, очень сильный ход. Это укрепит их защиту. Он не звезда, но он звезда на своей позиции», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

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