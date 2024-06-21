Центровой «Финикса» Дрю Ойбанкс выйдет на рынок свободных агентов

27-летний центровой «Финикс Санз» Дрю Ойбанкс откажется от опции продления контракта на следующий сезон на $ 2,6 млн и рассмотрит варианты на рынке свободных агентов, сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях со ссылкой на источники ESPN.

В завершившемся сезоне НБА Ойбанкс набирал 5,1 очка, делал 4,3 подбора и 0,8 передачи в среднем за игру в 75 матчах регулярного чемпионата. Он стал игроком «Санз» перед сезоном-2023/2024. Ранее в НБА Ойбанкс защищал цвета «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Ранее сообщалось, что в «Санз» были недовольны игрой Ойбанкса.

Напомним, «Финикс» завершил свои выступления в минувшем сезоне в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Миннесоте Тимбервулвз» (0-4).

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