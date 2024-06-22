Пол Пирс потроллил «Лейкерс», празднуя чемпионство «Бостона»

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс после завоевания клубом чемпионства в нынешнем сезоне заявил, что команда не будет поднимать баннер в случае победы во внутрисезонном турнире НБА.

«Если мы победим во внутрисезонном турнире, то не будем поднимать баннер. Пусть это делают «Лейкерс». Можем использовать его в качестве коврика, положить его в коридоре или что-то вроде того», — сказал Пирс во время празднования чемпионства «Селтикс» в видеоролике, размещённом в аккаунте NBA Central в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в декабре прошлого года «Лейкерс», победившие во внутрисезонном турнире, подняли баннер на своей арене. С учётом слабых результатов команды на тот момент в целом, данное решение получило немалую долю критики.

У кого больше всех очков в НБА: