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Барцокас ответил Слукасу, нелестно отозвавшемуся о нём после финала чемпионата Греции

Барцокас ответил Слукасу, нелестно отозвавшемуся о нём после финала чемпионата Греции
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Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас высказался о словах разыгрывающего «Панатинаикоса» Костаса Слукаса, обвинившего его в неуважении и высокомерии в бытность выступлений второго за клуб из Пирея.

«Невозможно ладить абсолютно с каждым, это нужно принять. Так что всё, что он говорит обо мне, никак на мне не отражается, это не представляет значимости для моей жизни. В конце концов, я никогда не говорил плохо ни об одном игроке, носившем майку «Олимпиакоса», — приводит слова Барцокаса Basket News.

Напомним, данное высказывание Слукас позволил себе после того, как 14 июня «Панатинаикос» выиграл у «Олимпиакоса» решающий пятый матч финальной серии чемпионата Греции и завоевал чемпионский титул. Самым результативным игроком решающей чемпионской встречи стал именно Слукас, набравший 29 очков.

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