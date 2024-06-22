Трёхкратный чемпион НБА рассказал о сложностях, с которыми столкнётся Редик из-за Леброна

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Юдонис Хаслем выразил опасение, что новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик не будет рассматриваться самостоятельной фигурой в калифорнийском клубе.

«Все будут гадать об источнике каждого его слова. Какие цели перед ним поставят. Мы знаем, что у него острый баскетбольный ум. Но знаем, что Леброн Джеймс также очень умён.

В современной НБА игроки тратят 95% своего времени, переживая о том, на что они никак не могут повлиять. Они не могут повлиять на отношения Редика и Леброна. И на тактические схемы, которые он будет внедрять. Владения и защиту.

Но я гарантирую, что в каждом слове Джей Джей Редика будут видеть влияние Леброна Джеймса. Так оно и будет. Я прямо сказал это Редику, когда мы виделись во время финала. У меня нет ни малейших сомнений в его способностях. В его блестящем будущем. Но это современная НБА. Парни, которые заморачиваются тем, что не могут контролировать», — сказал Хаслем в эфире ESPN.

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