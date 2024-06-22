Лука Дончич — лидер по количеству набранных очков в НБА с 2020 года

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич с 2020 года набрал в общей сложности 9103 очка, по данным статистического сервиса StatMuse. Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум расположился на второй позиции по данному показателю, набрав 8836 очков. В активе лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо 8787 очков, а у центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича — 8535 очков.

Помимо этого, Дончич стал шестым игроком в истории НБА, которому удалось преодолеть отметку в 1500 очков в первых 50 матчах плей-офф. Помимо этого, Лука — первый игрок в истории НБА с лучшими показателями в плей-офф по всем четырём главным категориям статистики — количеству очков, передач, подборов и перехватов.

Напомним, 18 июня завершился сезон-2023/2024 НБА, чемпионом которого стал «Бостон Селтикс», одолевший в финальной серии «Даллас Маверикс» (4-1).