Билеты на игру WNBA «Индиана» — «Чикаго» станут самыми дорогими в истории лиги

Билеты на предстоящий матч в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) между «Индианой Февер» и «Чикаго Скай» станут самыми дорогими в истории лиги. Об этом сообщает портал TickPick. Минимальная стоимость билета составит $ 200, а средняя цена — $ 291.

Напомним, в составе «Индианы Февер» выступает звезда студенческого женского баскетбола США Кейтлин Кларк. Кларк является рекордсменкой по результативности в студенческой лиге NCAA. Также девушка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

В мае Кейтлин в играх женской НБА набирала в среднем за матч 17,6 очка, делала 6,6 передачи и 5,1 подбора. Ранее Кармело Энтони высказался о баскетболистках, которые терпеть не могут Кейтлин Кларк.