Эйжа Уилсон и Кейтлин Кларк — лидеры голосования на участие в Матче всех звёзд WNBA
Женская Национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) опубликовала результаты голосования фанатов на Матч всех звёзд. Звезда «Индианы Февер» Кейтлин Кларк заняла второе место с результатом в 216 427 голосов фанатов.
Фото: Аккаунт NBACentral
Игроки передней линии:
- Эйжа Уилсон («Лас-Вегас Эйс»).
- Алийа Бостон («Индиана Февер»).
- Брианна Стюарт («Нью-Йорк Либерти»).
- Энджел Риз («Чикаго Скай»).
- Нафиса Коллиер («Миннесота Линкс „).
- Дирика Хэмби (“Лос-Анджелес Спаркс»).
- Камерон Бринк («Лос-Анджелес Спаркс»).
- Ннека Огвумике («Лос-Анджелес Спаркс»).
- Деванна Боннер («Коннектикут Сан»).
- Джонквел Джонс («Нью-Йорк Либерти»).
- Камилла Кардосо («Чикаго Скай»).
- Налисса Смит («Индиана Февер»).
Игроки задней линии:
- Кейтлин Кларк («Индиана Февер»).
- Арике Огунбовале.
- Сабрина Ионеску («Нью-Йорк Либерти»).
- Кейси Плам («Лас-Вегас Эйс»).
- Кейт Мартин («Лас-Вегас Эйс»).
- Келси Мичтелл («Индиана Февер»).
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