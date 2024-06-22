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Эйжа Уилсон и Кейтлин Кларк — лидеры голосования на участие в Матче всех звёзд WNBA

Эйжа Уилсон и Кейтлин Кларк — лидеры голосования на участие в Матче всех звёзд WNBA
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Женская Национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) опубликовала результаты голосования фанатов на Матч всех звёзд. Звезда «Индианы Февер» Кейтлин Кларк заняла второе место с результатом в 216 427 голосов фанатов.

Фото: Аккаунт NBACentral

Игроки передней линии:

  1. Эйжа Уилсон («Лас-Вегас Эйс»).
  2. Алийа Бостон («Индиана Февер»).
  3. Брианна Стюарт («Нью-Йорк Либерти»).
  4. Энджел Риз («Чикаго Скай»).
  5. Нафиса Коллиер («Миннесота Линкс „).
  6. Дирика Хэмби (“Лос-Анджелес Спаркс»).
  7. Камерон Бринк («Лос-Анджелес Спаркс»).
  8. Ннека Огвумике («Лос-Анджелес Спаркс»).
  9. Деванна Боннер («Коннектикут Сан»).
  10. Джонквел Джонс («Нью-Йорк Либерти»).
  11. Камилла Кардосо («Чикаго Скай»).
  12. Налисса Смит («Индиана Февер»).

Игроки задней линии:

  1. Кейтлин Кларк («Индиана Февер»).
  2. Арике Огунбовале.
  3. Сабрина Ионеску («Нью-Йорк Либерти»).
  4. Кейси Плам («Лас-Вегас Эйс»).
  5. Кейт Мартин («Лас-Вегас Эйс»).
  6. Келси Мичтелл («Индиана Февер»).
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