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Центровой Ливио Жан-Шарль продлил контракт с ЦСКА

Центровой Ливио Жан-Шарль продлил контракт с ЦСКА
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Центровой Ливио Жан-Шарль продлил контракт с московской командой ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Согласно официальному пресс-релизу, уроженец Французской Гвинеи заключил контракт на один год.

В минувшем сезоне Жан-Шарль принял участие в 50 играх. В среднем за встречу 30-летний центровой находился на площадке 19 минут и 1 секунду, а также набирал 10,9 очка, делал 4,0 подбора, 1,5 передачи и совершал 1,1 потери.

Профессиональную карьеру представитель Франции начал в 2011 году. На драфте-2013 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ливио был выбран под 28-м номером в первом раунде клубом «Сан-Антонио Спёрс». Он выходил на игры в составах таких команд, как АСВЕЛ, «Олимпиакос», а также «Остин Спёрс» и других.

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