ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер ЦСКА Пистиолис: рад, что мы сохранили Жан-Шарля в нашей команде

Главный тренер ЦСКА Пистиолис: рад, что мы сохранили Жан-Шарля в нашей команде
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал продление контракта французского центрового Ливио Жан-Шарля с армейцами.

«Рад, что мы сохранили Ливио в нашей команде. Благодаря этому ходу нам удалось удержать значительную часть состава, выигравшего титул, и это важное достижение. Ливио всегда был надёжным игроком, примером профессионализма, и он активизировался каждый раз, когда команда нуждалась в нём. Уверен, что он добавит в свою коллекцию ещё один солидный сезон, и рассчитываю на наше сотрудничество», — приводит слова Андреаса Пистиолиса пресс-служба армейцев.

Напомним, 30-летний французский центровой продлил контракт с московским клубом на один год. В среднем за встречу Ливио набирал 10,9 очка, делал 4,0 подбора, 1,5 передачи и совершал 1,1 потери.

Материалы по теме
Центровой Ливио Жан-Шарль продлил контракт с ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android