Главный тренер ЦСКА Пистиолис: рад, что мы сохранили Жан-Шарля в нашей команде

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал продление контракта французского центрового Ливио Жан-Шарля с армейцами.

«Рад, что мы сохранили Ливио в нашей команде. Благодаря этому ходу нам удалось удержать значительную часть состава, выигравшего титул, и это важное достижение. Ливио всегда был надёжным игроком, примером профессионализма, и он активизировался каждый раз, когда команда нуждалась в нём. Уверен, что он добавит в свою коллекцию ещё один солидный сезон, и рассчитываю на наше сотрудничество», — приводит слова Андреаса Пистиолиса пресс-служба армейцев.

Напомним, 30-летний французский центровой продлил контракт с московским клубом на один год. В среднем за встречу Ливио набирал 10,9 очка, делал 4,0 подбора, 1,5 передачи и совершал 1,1 потери.