Экс-игрок ЦСКА Руженцев высказался о переходе в «Парму»

Бывший форвард московского ЦСКА Самсон Руженцев прокомментировал переход в пермскую команду «Парма».

«Всем привет, это Самсон Руженцев. Очень рад присоединиться к «Парме». Надеюсь, что вместе у нас получится достигнуть больших высот и успехов в грядущем сезоне. С нетерпением жду первой игры. Вперёд, «Парма», — приводит слова Самсона Руженцева пресс-служба пермской команды.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Самсон Руженцев принял участие в 42 играх в составе московского клуба. В среднем за встречу Руженцев набирал 5,9 очка, делал 2,7 подбора, а также 0,9 передачи. Вместе с армейцами в этом месяце форвард выиграл чемпионский титул. Руженцев также является участником Матча звёзд Единой лиги ВТБ 2023 года.