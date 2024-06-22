Тренер олимпийской сборной Греции рассказал о состоянии Янниса Адетокунбо

Тренер олимпийской сборной Греции Вассилис Спанулис сообщил, что лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в скором времени продолжит тренироваться к Олимпиаде в обычном режиме.

«В ближайшие несколько дней Яннис начнёт тренироваться в обычном режиме», — приводит слова Вассилиса портал Basket News.

Ранее национальная команда Греции провела товарищеский матч со сборной Польши, в котором Адетокунбо не принял участия из-за проблем со здоровьем. Ещё в апреле форвард «Милуоки Бакс» получил растяжение икроножных мышц. Из-за этой травмы Яннис был вынужден пропустить ключевые игры плей-офф первого раунда с «Индианой Пэйсерс», по итогам которых «Бакс» проиграли.

В минувшем регулярном сезоне НБА Яннис набирал в среднем 30,4 очка, делал 11,5 подбора и 5,5 передачи за игру.