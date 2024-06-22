ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер олимпийской сборной Греции рассказал о состоянии Янниса Адетокунбо

Тренер олимпийской сборной Греции рассказал о состоянии Янниса Адетокунбо
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер олимпийской сборной Греции Вассилис Спанулис сообщил, что лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в скором времени продолжит тренироваться к Олимпиаде в обычном режиме.

«В ближайшие несколько дней Яннис начнёт тренироваться в обычном режиме», — приводит слова Вассилиса портал Basket News.

Ранее национальная команда Греции провела товарищеский матч со сборной Польши, в котором Адетокунбо не принял участия из-за проблем со здоровьем. Ещё в апреле форвард «Милуоки Бакс» получил растяжение икроножных мышц. Из-за этой травмы Яннис был вынужден пропустить ключевые игры плей-офф первого раунда с «Индианой Пэйсерс», по итогам которых «Бакс» проиграли.

В минувшем регулярном сезоне НБА Яннис набирал в среднем 30,4 очка, делал 11,5 подбора и 5,5 передачи за игру.

Материалы по теме
Лука Дончич — лидер по количеству набранных очков в НБА с 2020 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android