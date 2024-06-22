Экс-лидер УНИКСа Ненад Димитриевич перешёл в итальянский клуб «Олимпия Милан»

Представитель Северной Македонии Ненад Димитриевич перешёл в итальянский клуб «Олимпия Милан». Об этом сообщает портал Basket News.

Согласно имеющейся информации, Димитривеич подписал двухлетний контракт с клубом.

В минувшем сезоне Единой лиги северомакедонец принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 18,6 очка, отдавал 6,9 передачи, совершал 3,6 подбора и 1,2 перехвата за 30:01 минуту игрового времени.

Кроме того, Ненад был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз включался в символическую пятёрку игровых недель, а также четвертьфинальной и полуфинальной серий.

За казанцев Димитриевич выступал с 2022 года. В сезоне-2022/2023 Ненад вместе с УНИКСом стал чемпионом Единой лиги. В минувшем сезоне команда заняла второе место, уступив в финальной серии ЦСКА.