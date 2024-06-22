Экс-игрок УНИКСа Димитриевич: рад возможности стать частью истории «Милана»

Разыгрывающий защитник, представляющий Северную Македонию, Ненад Димитриевич прокомментировал переход в итальянский клуб «Олимпия Милан».

«Я очень счастлив и благодарен за то, что теперь являюсь частью этого клуба. Рад возможности стать частью истории «Олимпии» и постараюсь помочь команде выиграть важные трофеи. Мне не терпится приступить к работе», — приводит слова Ненада портал Basket News.

В минувшем сезоне Единой лиги северомакедонец принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 18,6 очка, отдавал 6,9 передачи, совершал 3,6 подбора и 1,2 перехвата за 30:01 минуту игрового времени.

Кроме того, Ненад был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз включался в символическую пятёрку игровых недель, а также четвертьфинальной и полуфинальной серий.