Маркос Найт продлил контракт с казанским УНИКСом

Разыгрывающий защитник УНИКСа американец Маркос Найт продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Согласно официальному пресс-релизу, Маркос подписал новое соглашение с клубом по схеме «1+1».

Напомним, 34-летний американский разыгрывающий провёл в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 45 игр. В среднем за матч американский игрок находился на площадке 29 минут и 44 секунды, а также набирал 12,9 очка, делал 4,0 подбора, 2,9 передачи и 1,3 перехвата.

Маркос Найт выступает за казанский клуб с марта 2023 года. Ранее он также играл за АСВЕЛ, «Самару», «Монако» и другие команды. На профессиональном уровне Маркос выступает с 2013 года.

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