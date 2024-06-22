Станислав Ерёмин: уход Димитриевича — потеря для УНИКСа

Заслуженный тренер России и помощник президента УНИКСа Станислав Ерёмин прокомментировал решение разыгрывающего защитника Ненада Димитриевича перейти в итальянский клуб «Олимпия Милан».

«Конечно, последние два года Димитриевич был командообразующим игроком, и игра УНИКСа во многом определялась его действиями. Надо отдать должное, этот молодой парень показал прекрасный баскетбол. Дай бог ему успехов в будущем. Но мне казалось, что ему ещё нужен год, чтобы стать психологически устойчивым игроком, но он принял решение о том, что ему необходимо играть на уровне Евролиги.

Повторюсь, у нас он был основным игроком, и зрители его любили, и партнёры по команде тоже очень хорошо относились, потому что он сам забивал и в то же время не жадничал, делал передачи. Конечно, сейчас его уход — определённая потеря для УНИКСа. Но селекционной работой у нас занимаются очень серьёзно. Сейчас одна из основных задач — найти ему достойную замену. Это должен быть баскетболист высокого класса, разыгрывающий, который умеет забивать сам и отдавать передачи партнёрам по команде. И, конечно, тот, кто умеет хорошо играть пик‑н‑ролл. Потому что если Бако у нас остаётся, то его игра во многом будет зависеть от действий игроков задней линии», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».