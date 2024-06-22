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Сергей Торопов покинул «Зенит»

Сергей Торопов покинул «Зенит»
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Форвард Сергей Торопов покинул петербургский клуб «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Согласно официальному пресс-релизу, Сергей покинул «Зенит», поскольку срок действия его контракта с клубом истёк. В какой клуб он перейдёт — не сообщается.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Торопов в составе петербургской команды провёл 18 игр. В среднем за матч он набирал 2,7 очка, делал 1,4 подбора, а также 0,2 передачи. На площадке Сергей проводил в среднем за встречу восемь минут и 30 секунд.

В составе «Зенита» Сергей выступал с 2022 года, а также смог стать двукратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ, победителем Кубка России, а также обладателем бронзовых медалей Единой лиги.

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