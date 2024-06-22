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Акции Джейлена Брауна растут из-за признания MVP финала

Акции Джейлена Брауна растут из-за признания MVP финала
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Признание защитника «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна самым ценным игроком финальной серии НБА привело к росту его акций и доходов.

Алекс Оганян, муж Серены Уильямс, совладелец портала Reddit, сообщил у себя в соцсетях, что в последнее время резко выросли продажи баскетбольных карточек с Джейленом Брауном.

«Это явно из-за MVP финала», — написал Оганян.

Ранее больше карточек продавалось с изображением другого игрока «Бостон Селтикс» — Джейсона Тейтума, но теперь Браун догоняет его по продажам атрибутики. У Тейтума есть своя марка спортивной обуви, но Браун имеет более дорогостоящий контракт со своей командой.

Джейлен Браун стал самым результативным игроком в одном из пяти матчей серии с «Далласом».

В нынешнем сезоне Браун сыграл 19 матчей в стадии плей-офф, в которых в среднем набирал 23,9 очка, совершал шесть подборов и отдавал 3,3 результативной передачи.

Ранее Браун стал MVP финала Восточной конференции, где «Бостон» обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 4-0 в серии.

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