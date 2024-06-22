«Даллас» намерен обменять Тима Хардуэя-младшего

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Даллас Маверикс» намерен обменять своего защитника Тима Хардуэя-младшего, чтобы усилить состав команды на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Эван Сайдери.

«Маверикс» выставили на обмен Тима Хардуэя-младшего, таким образом они надеются усилить состав на следующий сезон, главным образом на плей-офф.

Контракт Хардуэя, по которому он зарабатывает $ 16,2 млн, истекает через год. Игрок был исключен из ротации команды в прошедшем розыгрыше плей-офф», — написал Сайдери на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В финальной серии завершившегося сезона НБА «Даллас Маверикс» встречались с «Бостон Селтикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В итоге серию выиграли игроки «Бостона» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88.