Totalbasket: Джош Карлтон покинет «Зенит»

Центровой «Зенита» Джош Карлтон покинет питерскую команду в это межсезонье. Об этом сообщает журналист Totalbasket Христос Харпидис.

«Питерский «Зенит» не сохранит Джоша Карлтона на следующий сезон. Бывший бигмен «Дарюшшафака» станет свободным агентом и может искать себе новую команду, сообщают источники европейского и греческого Totalbasket», — написал Харпидис на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Зенит» в апреле этого года объявил о приглашении Джоша Карлтона в команду. Контракт был заключен до конца сезона-2023/2024.

Карлтон провёл пять лет на уровне NCAA (Коннектикут, Хьюстон), после чего оказался не задрафтован в 2022 году. Джош поехал играть в Европу, где провёл один сезон в «Ле-Мане», а затем перешёл в «Метрополитан» с целью заменить Виктора Вембаньяму, отправившегося в НБА. Спустя полгода бигмен отправился в турецкий клуб «Дарюшшафака», и затем перешёл в «Зенит».