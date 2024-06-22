Риккардо Фуа станет ассистентом Майка Брауна в «Сакраменто Кингз»

Риккардо Фуа, ассистент Джанмарко Поццекко в сборной Италии, вернётся в НБА и станет ассистентом Майка Брауна в «Сакраменто Кингз». Об этом сообщил Поццекко на сегодняшней пресс-конференции, накануне товарищеского матча со сборной Грузии.

Это будет второй для 37-летнего Фуа опыт работы в НБА. С 2019 по 2021 год он был тренером по развитию игроков в штабе Монти Уильямса в «Финикс Санз».

Фуа много лет работал в США, в основном в студенческой лиге NCAA, где он начал свою карьеру ассистентом в Пеппердайн. Затем он провёл пять лет в Гонзаге, а с 2021 года был ассистентом Томми Ллойда в «Аризоне Уайлдкэтс», с которой дважды добирался до Sweet Sixteen.

В начале июня стало известно, что «Сакраменто Кингз» продлил соглашение со своим главным тренером Майком Брауном. Оно рассчитано до конца сезона-2026/2027. Общая сумма, которую получит Браун за три сезона, составляет около $ 30 млн.