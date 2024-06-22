«Милуоки Бакс» готов обменять Брука Лопеса

«Милуоки Бакс» готов в это межсезонье обменять своего центрового Брука Лопеса. Об этом сообщает инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер.

«Источники в лиге сообщили Yahoo Sports, что «Бакс» готовы изменить свой состав и оценивают стоимость Брука Лопеса. Его могут переподписать, чтобы сразу обменять. Одним из претендентов на него может стать «Хьюстон Рокетс», — написал Фишер.

Контракт Лопеса, по которому он зарабатывает $ 23 млн, истекает через год.

В прошедшем сезоне Брук Лопес набирал в среднем 12,5 очка, делал 5,2 подбора и 2,4 блок-шота за матч.

Лопес провёл шесть сезонов в «Милуоки», где стал обладателем чемпионского титула в 2021 году.

Год назад Бруком Лопесом интересовался «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках права на неналоговое исключение по контракту среднего уровня.