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Дэмион Ли воспользуется опцией в контракте, чтобы остаться в «Финикс Санз»

Дэмион Ли воспользуется опцией в контракте, чтобы остаться в «Финикс Санз»
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Защитник «Финикс Санз» Дэмион Ли воспользуется опцией в своем контракте, чтобы остаться в составе «Финикс Санз». Об этом сообщает журналист Эван Сайдери.

«Дэмион Ли воспользуется своим опционом в контракте, по которому он получает $ 2,8 млн, чтобы остаться в «Санз».

Ли пропустил весь прошлый сезон из-за травмы мениска.

Судя по тому, как меняется состав «Финикса», Ли может получить место в ротации», — написал Сайдери на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В предыдущем сезоне 31-летний Дэмион Ли набирал в среднем 8,2 очка и делал 3,0 подбора и 1,3 передачи за матч при 44,5% из-за дуги.

Ранее сообщалось, что центровой «Финикс Санз» Дрю Ойбанкс откажется от опции продления контракта на следующий сезон на $ 2,6 млн и рассмотрит варианты на рынке свободных агентов.

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