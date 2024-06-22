Репортёр CBS Sports: «Лейкерс» могут подписать Трея Янга на замену Леброну Джеймсу

«Лос-Анджелес Лейкерс» может подписать защитника «Атланты Хоукс» Трея Янга, чтобы он мог заменить Леброна Джеймса в статусе ключевого игрока команды наравне с Энтони Дэвисом. Об этом сообщает обозреватель CBS Sports Сэм Куинн.

«Практически все отчёты указывают на то, что «Хоукс» попытаются обменять хотя бы одного из своих защитников. «Лейкерс» — единственная команда, которую прочно связывают с Янгом, хотя это только начало межсезонья. В сообщениях говорится, что «шпоры», возможно, не заинтересованы в нём, хотя это может быть лишь вопросом цены.

Возникает вопрос, как Янг сыграется вместе с таким фанатом контроля игры, как Леброн Джеймс? Что ж, вероятно, никак. Но Джеймсу скоро исполнится 40, и «Лейкерс» понадобится новый ключевой игрок после того, как он завершит карьеру или уйдёт в другую команду. Связка Янг — Энтони Дэвис имеет смысл. Они могли бы стать звёздным дуэтом, и Дэвис мог бы компенсировать слабости Янга в защите. Это будет шаг на перспективу, даже если Янг и Леброн пересекутся на какое-то время», — написал Куинн.