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Дрэймонд Грин не верит, что Чарльз Баркли уйдёт с телевидения

Дрэймонд Грин не верит, что Чарльз Баркли уйдёт с телевидения
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не верит, что член Зала славы баскетбола, легендарный экс-игрок НБА Чарльз Баркли завершит карьеру на телевидении.

«Думаю, он просто близко к сердцу принял ситуацию с шоу Inside the NBA. Не думаю, что он собирается уходить на пенсию. Ему сейчас тяжело, он переживает.

Иногда вы просыпаетесь утром и говорите себе: «С меня хватит, я ухожу». Затем проходит пара дней или недель, может, даже пара месяцев, и вы меняете решение. Не стоит принимать скоропалительных решений.

Я не ожидаю, что Чарльз выйдет и скажет: «Я сглупил, я не ухожу на пенсию». Но мы увидим, как он элегантно перейдёт на другую работу», – сказал Грин в выпуске на своём YouTube-канале The Draymond Green Show.

Ранее Чарльз Баркли во время финальной серии плей-офф завяил, что в следующем году завершит свою карьеру на телевидении. На его решение, вероятно, повлияло то, что по новому телевизионному контракту НБА телеканал TNT больше не будет транслировать матчи лиги.

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