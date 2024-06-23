«Это деликатная тема». Кевин Пантер прокомментировал свой уход из «Партизана»

30-летний атакующий защитник Кевин Пантер прокомментировал свой громкий переход из «Партизана», где он был капитаном команды, в «Барселону».

«Лично я просто чувствую, что это деликатная тема, и считаю, что ещё слишком рано говорить об этом. Я практически уверен, что в какой-то момент кто-то заговорит об этом. Не знаю, буду ли я первым. Я просто чувствую, что это деликатная тема. Очевидно, мои отношения с этим клубом кипят, вот почему я хочу, чтобы всё оставалось как есть. Без обид.

Иногда приходится принимать непростые решения, и не все из них люди могут понять. Потому что, когда люди не знают всего, что происходит, они склонны предполагать что-то своё. И именно поэтому я всегда повторяю: у меня прекрасные отношения с «Партизаном».

Нужно самому побывать в «Партизане», чтобы по-настоящему понять его. Трудно описать это кому-то словами. Очевидно, соперники в определённой степени чувствуют это. Но когда тебя поддерживают 20 с лишним тысяч человек, это очень много значит. Тренер всегда говорил нам, что, когда ты надеваешь эту майку, ты представляешь «Партизан», так что должен носить её с гордостью.

Почему я выбрал «Барселону»? Это была хорошая возможность, чувак. Я чувствую, что это имеет смысл. У меня будет возможность прийти туда и стать лучшей версией себя», — сказал Пантер в подкасте URBONUS с ведущими Донатасом Урбонасом и Эрриком Макколлумом.

Несколько дней назад 30-летний Кевин Пантер подписал контракт с «Барселоной».

В минувшем сезоне Евролиги Пантер в среднем за матч набирал 15 очков, совершал 2,6 подбора и выполнял 1,1 перехвата за 29 минут на площадке.

За время профессиональной карьеры Кевин выступал за такие клубы, как «Лаврио», «Антверпен», «Роса», АЕК, «Виртус», «Олимпиакос», «Црвена Звезда», «Олимпия» и «Партизан».