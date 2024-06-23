Игрок «Бостона» Джейлен Браун потерял во время парада чемпионский перстень НБА

27-летний лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун потерял во время чемпионского парада команды перстень, вручаемый игрокам лигой за завоевание чемпионского звания. О происшествии баскетболист сообщил в социальных сетях, объявив при этом, что нашедший и вернувший его чемпионский перстень получит большое вознаграждение.

Чемпионский парад «Бостон Селтикс» по случаю первой за последние 16 лет победы в первенстве Национальной баскетбольной ассоциации состоялся в пятницу, 21 июня.

В финале НБА «Бостон Селтикс» одержал победу в пяти матчах над «Даллас Маверикс» (107:89, 105:98, 106:99, 84:122, 106:88). Лёгкий форвард Джейлен Браун был признан лигой MVP по итогам финальной серии сезона-2023/2024.