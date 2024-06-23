ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Бостона» Джейлен Браун потерял во время парада чемпионский перстень НБА

Игрок «Бостона» Джейлен Браун потерял во время парада чемпионский перстень НБА
Комментарии

27-летний лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун потерял во время чемпионского парада команды перстень, вручаемый игрокам лигой за завоевание чемпионского звания. О происшествии баскетболист сообщил в социальных сетях, объявив при этом, что нашедший и вернувший его чемпионский перстень получит большое вознаграждение.

Чемпионский парад «Бостон Селтикс» по случаю первой за последние 16 лет победы в первенстве Национальной баскетбольной ассоциации состоялся в пятницу, 21 июня.

В финале НБА «Бостон Селтикс» одержал победу в пяти матчах над «Даллас Маверикс» (107:89, 105:98, 106:99, 84:122, 106:88). Лёгкий форвард Джейлен Браун был признан лигой MVP по итогам финальной серии сезона-2023/2024.

Материалы по теме
Джейсон Тейтум и Джейлен Браун повторили рекорд результативности в решающих матчах НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android